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Роман Гонсалес выступит в андеркарде у Головкина против экс-чемпиона мира
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Роман Гонсалес выступит в андеркарде у Головкина против экс-чемпиона мира 

Vringe.com 1 час назад
Фото: Vringe.com
5 мая в Лас-Вегасе (штат Невада, США) в андеркарде у Геннадия Головкина (37-0-1, 33 КО) экс-лидер рейтинга P4P никарагуанец Роман Гонсалес (46-2, 38 КО) в 10-раундовом поединке в рамках второго наилегчайшего веса (до 52,2 кг) встретится с ранее выступавшим в первом наилегчайшем весе (до 50,8 кг) бывшим чемпионом мира мексиканцем Педро Гевара (30-3-1, 17 КО), сообщает ESPN.
По данным источника, официально о поединке будет объявлено только после того, как определится оппонент у Головкина.
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Напомним, два предыдущих поединка Гонсалес проиграл. В марте 2017-го года никарагуанец спорно уступил нокаутёру из Таиланда Срисакету Сор Рунгвисаи (45-4-1, 40 КО) решением большинства судей, а в реванше, состоявшемся в сентябре, проиграл брутальным нокаутом в 4-м раунде.
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