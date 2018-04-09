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Альфредо Ангуло защищает судью Аделаиду Бёрд
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Альфредо Ангуло защищает судью Аделаиду Бёрд 

Vringe.com 57 минут назад
Фото: Vringe.com
7 апреля в Лас-Вегасе (штат Невада, США) одиозная судья Аделаида Бёрд вновь продемонстрировала альтернативное видение происходящего: в поединке между Серхио «The Latin Snake» Мора (29-5-2, 9 КО) и Альфредо «Perro» Ангуло (24-7, 20 КО) Бёрд увидела победу Ангуло (78:74), а её коллеги посчитали, что победил Мора (78:74 и 77:75).
Проигравший, что неудивительно, также согласен с женщиной-судьёй: «Был уверен, что победу отдадут мне. Мора так часто отступал, а я всё время шёл вперёд. В общем, вся проблема в судьях».
Мора парирует: «Мои удары были куда более чёткими, я контролировал ход боя. Я действовал более эффективно и дрался агрессивно. Был уверен, что одержу победу единогласным решением. Даже не почувствовал его ударов. И видел, как несколько раз здорово потряс Ангуло. Одним словом, бой получился близким, но вердикт судей абсолютно верный».
Напомним, в сентябре 2017-го года судейская карта Бёрд шокировала весь боксёрский мир — в близком, упорном противостоянии между средневесами Геннадием Головкиным (37-0-1, 33 КО) и Саулем Альваресом (49-1-2, 34 КО) судья увидела победу последнего с невероятным счётом 118:110.
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