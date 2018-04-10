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Джошуа не интересует бой с Поветкиным
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Боксер Джошуа заявил, что пока не заинтересован в поединке с Поветкиным 

ТАСС 2 часа назад
Фото: Nick Potts/AP
Чемпион мира по боксу по трем престижным версиям британец Энтони Джошуа заинтересован в первую очередь в проведении поединка против американца Деонтея Уайлдера, а не россиянина Александра Поветкина. Слова Джошуа приводит Skysports.
1 апреля Джошуа победил новозеландца Джозефа Паркера по очкам и объединил три титула: Всемирной боксерской ассоциации (WBA) с приставкой "супер", Международной боксерской федерации (IBF) и Всемирной боксерской организации (WBO). Оставшийся пояс — Всемирного боксерского совета (WBC) — принадлежит американцу Уайлдеру. 6 апреля стало известно, что WBA назначила Поветкина обязательным претендентом на титул. WBA дала боксерам 30 дней на переговоры и 150 дней на организацию боя.
"Меня не интересует Поветкин, мне интересен бой с Уайлдером, — сказал Джошуа. — Но я хочу сохранить все пояса. Надеюсь, бой с Поветкиным может быть перенесен на 2019 год".
В активе 28-летнего Джошуа 21 победа, 20 из которых он одержал нокаутом, ни одного поражения. В послужном списке 38-летнего россиянина — 34 победы (24 — нокаутом), одно поражение.
ТАСС: последние новости
СМИ: неизвестные обстреляли кортеж боксера Мэйуэзера, ранив охранника Боксеру Прайсу наложили более 40 швов на лице после боя с Поветкиным Приоритетным местом проведения боя между Поветкиным и Джошуа является Россия
 Ещё 16 источников 
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