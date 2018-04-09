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Майк Тайсон: Ранее Джошуа выглядел будущим абсолютным чемпионом, но…
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Майк Тайсон: Ранее Джошуа выглядел будущим абсолютным чемпионом, но… 

Vringe.com 3 часа назад
Фото: Vringe.com
В прошлом месяце супертяжеловес Энтони Джошуа (21-0, 20 КО) впервые не победил нокаутом, одолев Джо Паркера и объединив титулы IBF, WBA, WBO и IBO. Британец явно выиграл по очкам, однако сделал это без какого-либо огонька и риска, а также с заметными изъянами по ходу боя. Легендарный панчер Майк Тайсон немного разочаровался в топ-боксёре из Соединённого Королевства.
« (Ранее) Джошуа выглядел, как парень, который станет абсолютным чемпионом, но в последнем своём бою он меня не впечатлил», — сказал в эфире Showtime «Железный» Майк.
При этом Тайсону нравится то, что он видит в боях соотечественника, чемпиона WBC Дионтэя Уайлдера (40-0, 39 КО).
«Он прогрессирует и становится лучше», — отметил Майк, несмотря на то, что в последнем бою против Луиса Ортиса американец едва не проиграл досрочно в конце 7-го раунда.
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Но дать прогноз на потенциальный мегафайт за звание абсолютного чемпиона между этими бойцами Тайсон всё же не может. «Будет нокаут. Кого-то точно нокаутируют», — подытожил он.
Когда же Майка спросили, у кого из этих двоих были бы шансы побить его на пике формы, ветеран засмеялся и дал подчёркнуто корректный ответ: «Не знаю. Надо было выступать в то время».
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