Боксеры из Некрасовки отличились на городском турнире

На базе спортивной школы № 70 Москомспорта 30 марта и 1 апреля прошли соревнования по боксу «Турнир памяти А. П. Соколова».

В мероприятии приняли участие 15 воспитанников школы под руководством тренера Андрея Молодцова. В общей сложности на соревнования съехались 180 спортсменов из 23 спортивных школ и спортивных клубов Москвы и Московской области.