Боксеры из Некрасовки отличились на городском турнире 

На базе спортивной школы № 70 Москомспорта 30 марта и 1 апреля прошли соревнования по боксу «Турнир памяти А. П. Соколова».
В мероприятии приняли участие 15 воспитанников школы под руководством тренера Андрея Молодцова. В общей сложности на соревнования съехались 180 спортсменов из 23 спортивных школ и спортивных клубов Москвы и Московской области.
Лучшие результаты показали Иван Ростов Иван (32 кг), который провел два боя и занял второе место, а также Ярослав Климов (65 кг), проведший два боя и занявший третье место. (вт)