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Боксер Лебедев оценил шансы Поветкина в поединке против Джошуа
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Боксер Лебедев оценил шансы Поветкина в поединке против Джошуа 

Газета.Ru 16 апреля 2018
Фото: Газета.Ru
Российский боксер Денис Лебедев, выступающий в весовой категории свыше 90,71 кг, поделился ожиданиями от поединка между соотечественником Александром Поветкиным и британцем Энтони Джошуа. Об этом спортсмен рассказал в общении с корреспондентом "Газеты.Ru" Эльвирой Харуновой.
"Каких-то конкретных прогнозов давать я не буду. Само собой, я буду болеть за Сашу, как и все в России.
На своем спортивном веку я помню лишь один момент, когда в моей стране болели за иностранного соперника. Это был мой бой с американцем Роем Джонсом. Зал скандировал: «Рой Джонс! Рой Джонс!». Понимаете?
Для меня это было, мягко говоря, неожиданно. Но не буду говорить, что было неприятно. Я все понимаю: Джонс — кумир многих любителей бокса по всему миру. Но я думаю, что никто из россиян не будет кричать «Джошуа!» во время боя с Поветкиным. Это сто процентов.
В супертяжелом весе шансы у соперников всегда 50 на 50. Можно долгое время уступать, а потом все решить одним ударом. И можно вести по очкам, а потом потерять все после одного удачного попадания соперника. Так что наша поддержка Александру, конечно, будет очень важна, но все будет зависеть от него самого.
В какой форме будет он? В какой — Джошуа? Это все и решит", — сказал Лебедев.
Полный текст интервью российского тяжеловеса можно прочитать здесь.
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