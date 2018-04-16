Боксер Лебедев оценил шансы Поветкина в поединке против Джошуа

Российский боксер Денис Лебедев , выступающий в весовой категории свыше 90,71 кг, поделился ожиданиями от поединка между соотечественником Александром Поветкиным и британцем Энтони Джошуа . Об этом спортсмен рассказал в общении с корреспондентом "Газеты.Ru" Эльвирой Харуновой.

"Каких-то конкретных прогнозов давать я не буду. Само собой, я буду болеть за Сашу, как и все в России.

На своем спортивном веку я помню лишь один момент, когда в моей стране болели за иностранного соперника. Это был мой бой с американцем Роем Джонсом. Зал скандировал: «Рой Джонс! Рой Джонс!». Понимаете?

Для меня это было, мягко говоря, неожиданно. Но не буду говорить, что было неприятно. Я все понимаю: Джонс — кумир многих любителей бокса по всему миру. Но я думаю, что никто из россиян не будет кричать «Джошуа!» во время боя с Поветкиным. Это сто процентов.

В супертяжелом весе шансы у соперников всегда 50 на 50. Можно долгое время уступать, а потом все решить одним ударом. И можно вести по очкам, а потом потерять все после одного удачного попадания соперника. Так что наша поддержка Александру, конечно, будет очень важна, но все будет зависеть от него самого.

В какой форме будет он? В какой — Джошуа? Это все и решит", — сказал Лебедев.

Полный текст интервью российского тяжеловеса можно прочитать здесь.