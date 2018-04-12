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Джошуа прокомментировал отказ Уайлдера от гонорара в размере $12,5 млн
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Джошуа прокомментировал отказ Уайлдера от гонорара в размере $12,5 млн 

Vringe.com 47 минут назад
Фото: Vringe.com
Британский чемпион-супертяж, обладатель титулов по версиям WBA Super, WBO, IBF, IBO Энтони Джошуа (21-0, 20 КО) прокомментировал недовольство команды чемпиона WBC Дионтэя Уайлдера (40-0, 39 КО) по поводу предложенного гонорара в размере $12,5 млн  «Они просто повелись на разговоры СМИ. Кто-то предположил, что на кону будут огромные деньги, минимум $100 млн Вот и команда Уайлдера так считает. Они хотят распределения гонорара 60/40? Отлично. Давайте тогда так: мне достаётся $60 млн, а вам — всё остальное. Клянусь, я в тот же день подпишу контракт. Ребята, так не бывает. Нельзя просто заявить: «Дайте мне $50 млн». Так дела не делаются», — демонстрирует мощную деловую хватку британский чемпион.
Поддакивает Джошуа его же промоутер Эдди Херн (Matchroom Boxing): «Примерный бюджет поединка — около $40 млн Предложенный гонорар Уайлдеру — это почти треть бюджета. Я слышал, СМИ посчитали, что $12,5 млн — это меньше 20%. Без понятия, о чём они говорят. С ума посходили, что-ли? Какие $80-100 млн? Полная хр*нь!»
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