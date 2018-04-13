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Энтони Джошуа: Следующим соперником будет Миллер или Поветкин
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Энтони Джошуа: Следующим соперником будет Миллер или Поветкин 

Vringe.com 48 минут назад
Фото: Vringe.com
Британский чемпион по версиям WBA Super, WBO, IBF Энтони Джошуа (21-0, 20 КО), похоже, смирился с тем, что в следующем поединке не встретится с чемпионом WBC Дионтэем Уайлдером (40-0, 39 КО) из США и не определит абсолютного чемпиона мира.
В команде Уайлдера не в восторге от предложенного командой Джошуа гарантированного гонорара в размере $12,5 млн С другой стороны на Джошуа давят представители россиянина Александра Поветкина (34-1, 24 КО), обязательного претендента по линии WBA.
Эдди Херн (Matchroom Boxing), промоутер Джошуа, в свою очередь хотел бы организовать для британского чемпиона-супертяжа первый поединок за пределами Великобритании — в Нью-Йорке (США) с местным проспектом Джарреллом Миллером (20-0-1, 18 КО).
Комментирует Джошуа: «Думаю, следующим соперником будет или Поветкин, или Миллер. Как минимум, с ними намного проще договориться. В отличии от Уайлдера, Миллер гораздо более серьёзен в своих намерениях. Он бы точно не отказался от шанса, он бы моментально принял поединок».
«Насколько я слышал, в том случае, если бы нам удалось договориться с Уайлдером, то президент WBA готов был перенести обязательную защиту с Поветкиным на 2019 год. У Уайлдера за плечами 40 поединков. Болельщики заждались, когда же он даст добро на объединительный поединок. Но в любом случае моя карьера не зависит от одного только Уайлдера. Хочу, чтобы он наконец-то это понял», — заявил британский чемпион.
Читайте также: Джошуа прокомментировал отказ Уайлдера от многомиллионного гонорара
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