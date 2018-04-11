Команда Уайлдера не согласилась с предложением промоутера Джошуа

Британский супертяж-чемпион Энтони Джошуа (21-0, 20 КО), обладатель титулов по версиям WBA Super, IBF, WBO, IBO, как минимум на словах предпочитает поединок с чемпионом WBC американцем Дионтэем Уайлдером (40-0, 39 КО) вместо добровольной защиты против россиянина Александра Поветкина (34-1, 24 КО).

Джошуа ранее утверждал, что вместе с промоутером Эдди Херном (Matchroom Boxing) сделают Уайлдеру «предложение, от которого невозможно отказаться». Таким предложением оказался гарантированный гонорар в размере $12,5 млн «Если они не согласны с условием, тогда мы встретимся с обязательным претендентом. Это не значит, что в таком случае бой за звание абсолютного чемпиона мира никогда не состоится. Это просто значит, что сперва мы встретимся с Поветкиным. А к переговорам (с Уайлдером) вернёмся в декабре или даже в 2019-ом году», — прокомментировал Херн своё предложение.

Промоутер Лу Дибелла (DiBella Entertainment), сотрудничающий с американксим чемпионом, предполагает, что Херн в очередной раз дал понять, что опасается выставлять Джошуа против Уайлдера, сделав «унизительное» предложение: «Если Херн пытался сделать унизительное предложение, тогда отмечу, что ему это удалось. Очевидно же, что Херн не хочет объединительного боя».

Менее категоричен Шелли Финкель , менеджер Уайлдера: «Пока никаких комментариев. Мы готовим встречное предложение».

Ранее Финкель не скрывал, что сторона Уайлдера рассчитывает на 40% гонорарного фонда, что составляет около $50 млн Предложенный Херном гонорар — это меньше 20% призового фонда.

Говорит Херн: «Очевидно же, что мы являемся стороной „А“ в этом переговорном процессе. Распределение гонораров 60/40 не соответствует рыночной стоимости боксёров. Наше предложение в пять раз больше, чем самый крупный гонорар в карьере Уайлдера».

Парирует Дибелла: «Это в Британии Джошуа словно рок-звезда. А здесь, в США, его никто не знает. Вся правда в том, что Джошуа нуждается в поединке против Уайлдера точно также, как и Уайлдер нуждается в поединке с Джошуа».

Комментирует Финкель: «Не всё зависит от нас. Мы хотим устроить поединок. И чем быстрее, тем лучше. Мы верим, что рано или поздно бой состоится. Но пока что мы слишком далеки».

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