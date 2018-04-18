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Непобежденный британец захотел знаний Кличко
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Непобежденный британец захотел знаний Кличко 

Lenta.ru 2 часа назад
Фото: Lenta.ru
Британский боксер и чемпион мира в тяжелом весе по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA) Энтони Джошуа рассчитывает на помощь украинского боксера Владимира Кличко. Об этом сообщает Sky Sports.
Британец считает, что знания Кличко помогут ему стать абсолютным чемпионом мира. Чтобы достичь этой цели, Джошуа должен победить Деонтея Уайлдера, который является обладателем чемпионского пояса Всемирного боксерского совета.
«Если бы Кличко поделился своими знаниями, я думаю это подтолкнуло бы меня к лучшим результатам», — заявил 28-летний боксер.
В ночь с 31 марта на 1 апреля Джошуа одолел новозеландца Джозефа Паркера. Победа сделала британца чемпионом мира по версиям WBA, Международной боксерской федерации (IBF) и Всемирной боксерской организации (WBO).
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