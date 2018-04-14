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Промоутер Джошуа: Бой с Поветкиным пройдёт в Британии или не состоится
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Промоутер Джошуа: Бой с Поветкиным пройдёт в Британии или не состоится 

Vringe.com 1 час назад
Фото: Vringe.com
Британский промоутер Эдди Херн (Matchroom Boxing) сообщил о том, что его подопечный, чемпион по версиям WBA Super, IBF, WBO в супертяжёлом весе (свыше 90,7 кг) Энтони Джошуа (21-0, 20 КО) готов ко встрече с обязательным претендентом, россиянином Александром Поветкиным (34-1, 24 КО), но только на территории Великобритании.
По словам промоутера, виной всему печальная ситуация с допинг-контролем в России: «Джошуа может встретиться с Поветкиным в Великобритании, но не в России. Мы не будем драться там до тех пор, пока они не решат проблему с допинг-контролем. Если они попытаются вынудить нас провести бой в России? Я не исключаю, что в таком случае мы откажемся от одного из титулов».
Напомним, Поветкин претендует на титул по версии WBA Super.
Читайте также: Александр Поветкин — о том, ждать ли его в ММА  Подписывайтесь на аккаунт vRINGe.com в Twitter, Facebook и Вконтакте: в одной ленте — всё, что стоит знать о боксе и ММА.
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