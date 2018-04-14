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Промоутер Джошуа рассказал о месте боя с Поветкиным
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Промоутер Джошуа рассказал о месте боя с Поветкиным 

Газета.Ru 34 минуты назад
Промоутер чемпиона мира в супертяжелом весе британца Энтони Джошуа Эдди Хирн, сообщил о том, что спортсмен не будет драться с Александром Поветкиным в России. Слова Хирна приводит IFL TV.
"Джошуа готов встретиться с Поветкиным, но только в Великобритании, а не в России. Мы не будем драться там до тех пор, пока они не решат проблему с допинг-контролем.
Если российская сторона будет вынуждать нас провести бой в России, то я не исключаю, что мы откажемся от одного из титулов", — заявил промоутер.
Ранее сообщалось, что WBA обязала Джошуа и Поветкина начать переговоры о бое.
Отмечается, что стороны были уведомлены о решении 5 апреля, и теперь у них есть 30 дней, начиная с этой даты, чтобы договориться о поединке. В противном случае бой будет выставлен на промоутерские торги.
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