Промоутер Джошуа рассказал о месте боя с Поветкиным

Промоутер чемпиона мира в супертяжелом весе британца Энтони Джошуа Эдди Хирн , сообщил о том, что спортсмен не будет драться с Александром Поветкиным в России. Слова Хирна приводит IFL TV.

"Джошуа готов встретиться с Поветкиным, но только в Великобритании, а не в России. Мы не будем драться там до тех пор, пока они не решат проблему с допинг-контролем.

Если российская сторона будет вынуждать нас провести бой в России, то я не исключаю, что мы откажемся от одного из титулов", — заявил промоутер.

Ранее сообщалось, что WBA обязала Джошуа и Поветкина начать переговоры о бое.

Отмечается, что стороны были уведомлены о решении 5 апреля, и теперь у них есть 30 дней, начиная с этой даты, чтобы договориться о поединке. В противном случае бой будет выставлен на промоутерские торги.