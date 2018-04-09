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Тайсон Фьюри запросто переджебит Энтони Джошуа — промоутер
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Тайсон Фьюри запросто переджебит Энтони Джошуа — промоутер 

Vringe.com 3 часа назад
Фото: Vringe.com
Джеб экс-чемпиона мира в супертяжёлом весе (свыше 90,7 кг) Тайсона Фьюри (25-0, 18 КО), который сейчас уже привёл себя в неплохую форму, станет залогом его победы над нынешним топ-бойцом Великобритании Энтони Джошуа (21-0, 20 КО), если их встреча когда-либо состоится. Такое мнение озвучил промоутер возвращенца Фрэнк Уорррен.
«Как по мне, то Фьюри на голову выше остальных по части техники, пускай ему и придётся снова это доказать, — цитирует промоутера Fightnews. — Можете ли вы представить себе, чтобы Джошуа так контролировал Тайсона, как он делал это с Паркером? Я вот не понимаю, как такое возможно. Да он же его заджебит, как дурачка».
При этом Уоррен отметил, что в послематчевом интервью Джошуа упомянул Фьюри: это, по мнению промоутера, значит, что «Энтони — единственный, кто там ещё в своём уме».
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