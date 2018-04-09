Неизвестные обстреляли кортеж Мэйуэзера

СМИ: неизвестные обстреляли кортеж боксера Мэйуэзера, ранив охранника

Охранник бывшего чемпиона мира по боксу в пяти весовых категориях американца Флойда Мэйуэзера ранен в результате обстрела кортежа спортсмена в американской Атланте. Об этом сообщает интернет-портал TMZ.

Инцидент произошел в три часа ночи на подъезде к одному из отелей города. По информации издания, кортеж из трех автомобилей возвращался из ночного клуба. Охранник, получивший ранение, доставлен в больницу.

Достоверно неизвестно, находился ли Мэйуэзер в одном из автомобилей и был ли целью нападавших, однако в полиции верят, что боксер был в кортеже. "Неизвестные на автомобиле догнали кортеж на одном из перекрестков и открыли стрельбу по одной из машин, — сказал представитель полиции. — Нападавшие преследовали кортеж, однако ему удалось оторваться, раненный охранник был доставлен в больницу. Похоже, стрельба не была случайной".

Мэйуэзер является самым высокооплачиваемым боксером всех времен, он становился чемпионом мира в пяти весовых категориях, американец также является бронзовым призером Олимпийских игр — 1996. За бой с филиппинцем Мэнни Пакьяо, который состоялся 2 мая 2015 года, Мэйуэзер заработал рекордный гонорар в истории бокса — $210 млн Однако за поединок с бойцом Коннором Макгрегором , по неофициальной информации, он получил сумму, значительно превышающую доход от поединка с филиппинцем (от 300 млн долларов).