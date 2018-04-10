Диллиан Уайт рассказал о вариантах: Я бы выбрал Поветкина

Британский супертяжеловес Диллиан Уайт (23-1, 17 КО) пока не может порадовать конкретикой о своём следующем поединке, но беспокоиться его болельщикам не о чем — вариантов у боксёра предостаточно, и каждый из них по-своему интересен.

Напомним, что 24 марта Уайт жёстко нокаутировал ранее небитого австралийского экс-чемпиона мира Лукаса Брауна

«Пока никакой конкретики, потому что вариантов масса, — рапортует Диллиан в интервью Sky Sports. — Есть вариант с Дионтэем Уайлдером, реванш с Энтони Джошуа и, возможно, финальный элиминатор с Кубратом Пулевым, победа в котором сделает меня обязательным претендентом для Джошуа».

«WBC хочет, чтобы я провёл финальный элиминатор против какого-то соперника, которого нам пока не назвали. Пытаемся их поторопить, — сообщает Уайт. — А тут ещё несколько дней назад на горизонте появилась и WBA. Хотят, чтобы я дрался за их «обычный» титул (очевидно, с победителем боя Мануэля Чарра и Фреса Окендо — прим. vRINGe)».

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В продолжении разговора британец назвал ещё один вариант — российского претендента на титул WBA Александра Поветкина (34-1, 24 КО): «У Поветкина нет шансов получить бой с Джошуа прямо сейчас, так что я думаю, он должен выйти против меня, чтобы определить единственного претендента. Я бросил ему вызов сразу после того, как он уничтожил Дэвида Прайса , разговаривал с ним и его промоутером. Он мог меня понять, потому что я жестикулировал руками, и он сказал: „да-да, я буду драться с тобой в следующем поединке“».

«Он хороший боец, победитель Олимпиады и экс-чемпион мира, который единственное поражение потерпел от Владимира Кличко , так что это очень и очень привлекательный бой, который определённо приведёт публику в неописуемый восторг. Вариант с Пулевым тоже хорош, но я бы всё же выбрал Поветкина», — добавил Диллиан.

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