Ломаченко оберегают, с Ригондо он был очень плох — Линарес

Венесуэльский чемпион мира по версии WBA в лёгком весе (до 61,2 кг) Хорхе Линарес (44-3, 27 КО) не скрывает, что его всегда восхищал талант украинца Василия Ломаченко (10-1, 8 КО), с которым они будут боксировать 12 мая в Нью-Йорке (США). При этом Хорхе пока не может однозначно ответить на вопрос, так ли хорош Василий, как о том многие говорят, поскольку уровень его оппозиции оставляет желать лучшего.

«Я знаю, что он хорош. Лидер pound-for-pound — для мотивации этого более чем достаточно. Мечты сбываются: 12 мая я буду драться с Ломаченко. И если одному бойцу (Орландо Салидо) удалось его побить, почему бы это не сделать ещё кому-то», — рассуждает Линарес в интервью ESPN Deportes.

Читайте также: Флойд Мэйуэзер: Ведём переговоры о поединке между Ломаченко и Дэвисом

«У Василия была блестящая карьера в любителях, но стоило ему встретится с сильным и опытным соперником, как он проиграл. Другие же его соперники не представляли из себя чего-то особенного. А в последнем бою против Ригондо Ломаченко выглядел реально плохо. Я всегда восхищался Васлием, но этот поединок не досмотрел до конца — настолько он был скучным», — признался венесуэлец.

«Ломаченко в профессионалах оберегают, и нам только предстоит увидеть, чего он на самом деле стоит, потому что его ждёт встреча с очень опытным боксёром, который переживает лучший момент в карьере. Это будет интересно: мы оба весьма техничные бойцы и боксируем в разных стойках. Посмотрим, как он справится с соперником, который в два раза больше, чем он», — интригует Хорхе.

По теме: Линарес — о поединке с Ломаченко: Можете поставить на меня хоть свой дом!

Подписывайтесь на аккаунт vRINGe.com в Twitter, Facebook и Вконтакте: в одной ленте — всё, что стоит знать о боксе и ММА.