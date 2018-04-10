Джошуа провёл показательную тренировку

Чемпион мира в супертяжёлом весе по версиям WBA Super, WBO, IBF и IBO Энтони Джошуа , который готовится к следующему поединку, у которого неизвестны пока ни дата, ни место проведения, а также пока нет соперника, провёл открытую показательную тренировку в «Йорк Холле».

Ранее боксёр заявил, что его не интересует бой с официальным претендентом на его пояса, экс-чемпионом мира по версии WBA Regular Александром Поветкиным, а он хочет сразиться с чемпионом мира по версии WBC в супертяжёлом весе Деонтеем Уайлдером.