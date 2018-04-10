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Джошуа провёл показательную тренировку
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Джошуа провёл показательную тренировку 

Чемпионат.com 4 часа назад
Чемпион мира в супертяжёлом весе по версиям WBA Super, WBO, IBF и IBO Энтони Джошуа, который готовится к следующему поединку, у которого неизвестны пока ни дата, ни место проведения, а также пока нет соперника, провёл открытую показательную тренировку в «Йорк Холле».
Ранее боксёр заявил, что его не интересует бой с официальным претендентом на его пояса, экс-чемпионом мира по версии WBA Regular Александром Поветкиным, а он хочет сразиться с чемпионом мира по версии WBC в супертяжёлом весе Деонтеем Уайлдером.
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