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Броунер, Дэвис, Чарло: промо-ролик Showtime к боксёрскому шоу 21 апреля
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Броунер, Дэвис, Чарло: промо-ролик Showtime к боксёрскому шоу 21 апреля 

Vringe.com 1 час назад
Фото: Vringe.com
21 апреля в Бруклине (США) состоится вечер бокса, главным событием которого станет поединок в договорном весе до 65,3 кг экс-чемпионов мира Эдриена Броунера (33-3, 24 КО) и Джесси Варгаса (28-2, 10 КО).
Перед этим Жервонта Дэвис (19-0, 18 КО) и Хесус Куэйяр (28-2, 21 КО) оспорят вакантный титул «суперчемпиона» WBA во втором полулёгком весе (до 59 кг), а Жермалл Чарло (26-0, 20 КО) и Уго Сентено-младший (26-1, 14 КО) выявят «временного» чемпиона мира WBC в средней категории (до 72,6 кг).
Предлагаем вашему вниманию промо-ролик телеканала Showtime к данному событию.
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