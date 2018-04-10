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«Барселона» располагает лучшей обороной в Лиге Чемпионов
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«Барселона» располагает лучшей обороной в Лиге Чемпионов 

Soccer News 3 часа назад
Фото: Soccer News
«Барселона» пропустила меньше всех в нынешнем розыгрыше Лиги Чемпионов.
Каталонский клуб позволил своим соперникам забить всего три гола в девяти поединках.
Ближайшими преследователями являются "Реал" и «Бавария», пропустившие по восемь мячей.
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