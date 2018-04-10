Сондерс высмеял рацион Канело: Я вообще на подножном корме, вся еда чистая

Пока чемпион WBO Билли Джо Сондерс (26-0, 12 КО) восстанавливается после травмы руки, у него есть немало времени, чтобы сидеть в сети и комментировать разные события в мире бокса. По мнению ирландского цыгана, пойманный на кленбутероле Сауль Альварес, из-за которого сорвался матч-реванш с Геннадием Головкиным , является жуликом и плутом.

«Канело поймали на горячем. Считаю, он — тотальный мошенник и абсолютное брехло. Конец истории. Нет никаких оправданий. Он должен получить очень длительный запрет на выступления за то, что делал», — заявил Boxing News ирландский пэйви.

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В качестве объяснения, как кленбутерол попал в его организм, Сауль сказал, что, вероятно, «вместе с мясными блюдами» в Мексике, где этот препарат повсеместно используют как пищевую добавку для скота. Сондерс не был бы Сондерсом, если бы с покерфейсом не заявил насчёт этой теории какую-то чепуху.

«Как ирланский цыган, я живу на подножном корме, — сообщил он и объяснил: — Кролики, белки, всякие зверушки, которых сбили на дороге, — я ем всё, и это мясо не «загрязнено», как у него там в Мексике. Короче, он по-любому лжёт».

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Кто теперь 5 мая станет соперником GGG, пока достоверно неизвестно.

«Я дрался со многими соперниками Головкина, так что он может и со мной подраться, если что. Я бы хотел иметь домашнее преимущество в таком бою, но я также с детства мечтал выступить в объединительном поединке в Вегасе. Было б клёво. Хочу Головкина, другие не интересны», — добавил БДС.

Напомним, 23 июня в Лондоне (Англия) ирландцу предстоит провести защиту в бою с ветераном Мартином Марреем (36-4-1, 17 КО).

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