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Видео боя: Нордин Убаали — Луис Мелендес
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Видео боя: Нордин Убаали — Луис Мелендес 

Vringe.com 42 минуты назад
Фото: Vringe.com
vRINGe.com предлагает вашему вниманию видеозапись боксёрского поединка между Нордином Убаали и Луисом Мелендесом, который состоялся 7 апреля 2018 года в Париже (Франция). Напоминаем, что записи многих других поединков вы всегда можете найти в нашем видеоархиве.
Информация для правообладателей: данная видеозапись находится в публичном доступе на стороннем сайте, посему команда ресурса vRINGe не несёт ответственность за то, что она может содержать. По этой же причинe редакция ресурса также не гарантирует доступность видеозаписи сейчас или в будущем. Спасибо за понимание.
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