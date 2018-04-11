Санта Крус и Марес раскручивают реванш: фото и цитаты

9 июня в Лос-Анджелесе (штат Калифорния, США) мексиканские чемпионы WBA в полулёгком весе (до 57,2 кг), «суперчемпион» Лео Санта Крус (34-1-1, 19 КО) и «обычный» Абнер Марес (31-2-1, 15 КО) встретятся в реванше. Первый поединок состоялся в августе 2015-го года — решением большинства судей победил Санта Крус.

Намедни состоялась пресс-конференция, в ходе которой бойцы отметились уважительными комментариями в адрес друг друга.

Санта Крус: «Все видели первый поединок. Это был очень близкий бой. А сейчас Марес стал ещё сильнее, ведь он поменял тренера. Я вижу, в чём он существенно добавил. И я знаю, что он очень хочет взять реванш за то поражение. Поэтому гарантировано, что бой получится на загляденье. Не пропустите: 9 июня в Лос-Анджелесе».

Марес: «Получится ещё одна крутая битва. Лео — тот ещё скромняга, так что мне придётся играть роль плохого парня. Все помнят перипетии первого боя. Это была настоящая рубка, кость в кость. Болельщики однозначно остались довольны увиденным. Второй бой также будет напоминать сражение. Я хочу реваншироваться. И я сделаю это».

Фото: BoxingScene / Scott Hirano

Подписывайтесь на аккаунт vRINGe.com в Twitter, Facebook и Вконтакте: в одной ленте — всё, что стоит знать о боксе и ММА.