Расселл-младший и Диас подерутся в андеркарде боя Стивенсон−Джек

Чемпион WBC в весе до 57,2 кг американец Гэри Расселл-мл. (28-1, 17 КО) 19 мая в Монреале (провинция Квебек, Канада) встретится с обязательным претендентом, перспективным соотечественником Джозефом Диасом (26-0, 14 КО).

Поединок Расселл-мл. −Диас состоится в андеркарде чемпионского боя между обладателем титула WBC в весе до 79,4 кг Адонисом Стивенсоном (29-1, 24 КО) и претендентом, экс-чемпионом Баду Джеком (22-1-2, 13 КО).

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Напомним, единственное поражение на профессиональном ринге Расселл-мл. потерпел в июне 2014-го года в поединке против украинца Василия Ломаченко (10-1, 8 КО).

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