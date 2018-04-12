е-Чарло обещает сюрприз, Траут предвкушает победу над ним

Накануне было официально объявлено, что 9 июня в Лос-Анджелесе (США) чемпион мира по версии WBC в первом среднем весе (до 69,9 кг) американец Жермелл Чарло (30-0, 15 КО) проведёт защиту против опытнейшего экс-чемпиона Остина Траута (31-4, 17 КО).

Для Жермелла это будет третья защита титула. Для Траута — третья попытка вернуться на чемпионскую вершину. Предыдущие две он провалил, уступив брату-близнецу будущего соперника Жермаллу Чарло (UD 12) и Джарретту Хёрду (RTD 10).

В связи с официальным анонсом боксёры обменялись заявлениями.

«Траут — не джорнимен. Он экс-чемпион мира с именем, который выходит в ринг драться, и он достоин очередного титульного шанса. Ну а раз его для меня выбрали, значит, я должен о нём позаботиться. Хотите знать, что я сделаю в ринге? Могу сказать только одно: вас, ребята, ждёт сюрприз. Планирую показать, почему я в этом весе лучший», — пообещал Жермелл.

«Я более чем рад. Я просто счастлив, потому что остаюсь угрозой в этой игре. Люди могут списывать меня со счетов сколько им влезет. Даже когда я был чемпионом, они это делали, — всячески скрывает огорчение Остин. — Это шанс всей моей жизни, мой последний шанс, я считаю. Все меня уже списали, и я очень надеюсь, что и Жермелл тоже. Я шокирую его и весь мир. Откуда такая уверенность? Я уже боксировал с его братом, который полагается на мастерство, тогда как Жермелл — на свою брутальную мощь. Я уже дрался с (Джарреттом) Хёрдом, который ещё больше и сильнее Жермелла. Теперь же я встречусь с соперником моих габаритов».

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