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Траут снова претендует на титул: летом встретится с чемпионом WBC е-Чарло
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Траут снова претендует на титул: летом встретится с чемпионом WBC е-Чарло 

Vringe.com 1 час назад
Фото: Vringe.com
Третью защиту титула американский чемпион мира по версии WBC в первом среднем весе (до 69,9 кг) Жермелл Чарло (30-0, 15 КО) проведёт в бою против опытного соотечественника, бывшего чемпиона Остина Траута (31-4, 17 КО). Произойдёт это 9 июня на арене Staples Center в Лос-Анджелесе (США), сообщает Fightnews.
Траут проиграл три последних своих титульных боя (четыре, если считать поединок за «временный» титул), причём в мае 2016 года — брату-близнецу е-Чарло Жермаллу Чарло (L UD 12).
Каким образом Остин снова получил титульный шанс, проиграв в двух из трёх последних выходов на ринг и побив джорнимена, достоверно неизвестно.
Напомним, прошлой осенью е-Чарло самым жутким образом нокаутировал «сырого» претендента Эриксона Лубина уже в 1-м раунде.
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