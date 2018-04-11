Ломаченко может провести бой с Дэвисом — Арум подтверждает

Глава промоутерской компании Боб Арум подтвердил информацию, появившуюся ранее с подачи Флойда Мэйуэзера-младшего, о возможном поединке украинца Василия Ломаченко (10-1, 8 КО) и американца Жервонты Дэвиса (19-0, 18 КО) во второй половине текущего года.

Для этого оба боксёра должны выиграть предстоящие поединки: 21 апреля Дэвис попробует вернуться на чемпионскую вершину во втором полулёгком весе (до 59 кг), встретившись с аргентинцем Хесусом Куэйяром в бою за вакантный титул WBA Super, а Ломаченко 12 мая оспорит пояс WBA в лёгкой категории (до 61,2 кг) у венесуэльца Хорхе Линареса

«12 мая Ломаченко ждёт тяжёлый бой с Хорхе Линаресом, — напоминает Арум в интервью RingTv. — Если всё сложится благополучно для обоих ребят, это было бы хорошее событие позже в этом году. Флойд (Мэйуэзер) уже переговорил об этом с (президентом Top Rank) Тоддом (Дюбёфом) несколько дней назад».

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