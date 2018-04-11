Федерация бокса России: Россия примет бой Гассиев — Усик в случае отказа Саудовской Аравии

МОСКВА, 11 апреля. / ТАСС /. Проведение финального боя Всемирной боксерской суперсерии (WBSS) между россиянином Муратом Гассиевым и украинцем Александром Усиком в России возможно в том случае, если Саудовская Аравия не возьмет на себя данное обязательство. Об этом ТАСС заявил генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлев

"Мы сделали свое предложение. Если Саудовская Аравия будет не готова, то право проведения передадут нам. Пока не ясны даже условия, при которых спортсмены и участники смогут отправится в Саудовскую Аравию. Проведение такого поединка в России обойдется примерно в $20-25 млн — это вся организация и гонорары спортсменов", — сказал Кремлев.

Финал Гассиев — Усик запланирован в городе Джидда на 11 мая. В настоящий момент оба спортсмена готовятся к поединку.