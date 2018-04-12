Бокс. Бой Гассиева и Усика в рамках WBSS может пройти в России

Финальный матч Всемирной боксерской суперсерии — World Boxing Super Series — между россиянином Муратом Гассиевым и украинцем Александром Усиком может пройти в нашей стране. Поединок должен состояться в Саудовской Аравии, но представители обоих боксеров возражают.

"Представители Саудовской Аравии не хотят уступать, но уже есть информация, — цитирует «Спорт-экспресс» генерального секретаря Федерации бокса России Умара Кремлева . — Все официально объявим в четверг". По словам Кремлева промоутер Гассиева Евгений Вайнштейн и менеджер Усика Эгис Климас не хотят проводить бой в саудовском городе Джидда.

Как считают обе стороны, в Саудовской Аравии есть большие проблемы с визами для всех. «От России на бой хотят поехать три тысячи болельщиков, но у них нет такой возможности», — пояснил представитель федерации. Чемпионский супербой в первом тяжелом весе должен состояться 11 июня.

Российская сторона сделала свое предложение на бой и, если Саудовская Аравия будет не готова, то право проведения могут передать России. «Пока не ясны условия, при которых спортсмены и участники смогут отправиться в Саудовскую Аравию. Проведение такого поединка в России обойдется примерно в 20-25 млн долларов— это вся организация и гонорары боксеров», — сказал Кремлев.