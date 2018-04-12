Финальный поединок Всемирной суперсерии бокса Гассиев — Усик перенесен на лето

Изначально бой должен был пройти 11 мая в Саудосвской Аравии.

"В настоящее время мы согласовываем даты и места проведения наших летних финалов WBSS", — говорится в заявлении организаторов поединка.

Гассиев является чемпионом мира по версиям Международной боксерской федерации (IBF) и Всемирной боксерской ассоциации (WBA). В его активе 26 проведенных поединков. Все они завершились победой россиянина (19 — нокаутом).

Усик в своей карьере провел 14 боев и все выиграл (11 — нокаутом).