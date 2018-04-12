Российский боксер Мурат Гассиев проведет поединок против украинца Александра Усика в рамках финала Всемирной суперсерии бокса (WBSS) летом 2018 года, сообщает ТАСС.
Изначально бой должен был пройти 11 мая в Саудосвской Аравии.
"В настоящее время мы согласовываем даты и места проведения наших летних финалов WBSS", — говорится в заявлении организаторов поединка.
Гассиев является чемпионом мира по версиям Международной боксерской федерации (IBF) и Всемирной боксерской ассоциации (WBA). В его активе 26 проведенных поединков. Все они завершились победой россиянина (19 — нокаутом).
Усик в своей карьере провел 14 боев и все выиграл (11 — нокаутом).
Ранее генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлев рассказал, что приложит максимальные усилия для того, чтобы финал Всемирной боксерской суперсерии (WBSS) состоялся в России 22 июля.