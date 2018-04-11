Бой Усик–Гассиев пройдёт в России, если Саудовская Аравия откажется — Кремлёв

Финальный поединок турнира Всемирная боксёрская суперсерия (WBSS) за звание абсолютного чемпиона мира в тяжёлом весе (до 90,7 кг) между обладателем титулов WBC/WBO украинцем Александром Усиком (14-0, 11 КО) и россиянином Муратом Гассиевым (26-0, 19 КО), которому принадлежат пояса по версиям WBA Super и IBF, состоится на территории России, если Саудовская Аравия, объявленная местом проведения изначально, откажется от взятых обязательств.

Об этом в интервью ТАСС сообщил генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлёв

«Мы сделали своё предложение. Если Саудовская Аравия будет не готова, то право проведения передадут нам. Пока не ясны даже условия, при которых спортсмены и участники смогут отправится в Саудовскую Аравию. Проведение такого поединка в России обойдётся примерно в $20-25 миллионов — это вся организация и гонорары спортсменов», — заявил Кремлёв.

Напомним, что на данный момент бой Усик-Гассиев запланирован на 11 мая в городе Джидда.

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