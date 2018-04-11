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Денис Лебедев: И Гассиев, и Усик техничные боксёры, оба могут выиграть досрочно
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Денис Лебедев: И Гассиев, и Усик техничные боксёры, оба могут выиграть досрочно 

Советский спорт 3 часа назад
Фото: Советский спорт
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Напомним, россиянин и украинец встретятся на ринге в рамках финального боя Всемирной боксерской суперсерии.
"Кто станет победителем WBSS? Здесь есть два варианта: или Гассиев выиграет досрочно, или Усик по очкам. Оба очень техничные боксёры, поэтому бой будет интересным в любом случае", — приводит слова Лебедева «Рамблер» со ссылкой на RT.
Поединок состоится 11 мая в Саудовской Аравии. На кону будут стоять чемпионские титулы в первом тяжелом весе по четырем основным версиям — WBC, WBA, WBO и IBF.
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