Денис Лебедев: И Гассиев, и Усик техничные боксёры, оба могут выиграть досрочно

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Напомним, россиянин и украинец встретятся на ринге в рамках финального боя Всемирной боксерской суперсерии.

"Кто станет победителем WBSS? Здесь есть два варианта: или Гассиев выиграет досрочно, или Усик по очкам. Оба очень техничные боксёры, поэтому бой будет интересным в любом случае", — приводит слова Лебедева «Рамблер» со ссылкой на RT.

Поединок состоится 11 мая в Саудовской Аравии. На кону будут стоять чемпионские титулы в первом тяжелом весе по четырем основным версиям — WBC, WBA, WBO и IBF.