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Донэйр: нет проблем, чтобы драться на родине Фрэмптона
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Донэйр: нет проблем, чтобы драться на родине Фрэмптона 

Чемпионат.com 4 часа назад
Два экс-чемпиона мира Карл Фрэмптон и Нонито Донэр проведут поединок 7 апреля 2018 года в Белфасте (Северная Ирландия). Филиппинский боксёр заявил, что не боится проводить бой на родине своего соперника.
«Я прекрасно отдаю себе отчёт в том, что в Белфасте болельщики будут поддерживать своего боксёра, но я готов к этому. Как только я выйду на ринг, то полностью буду сосредоточен на победе и мне будет всё равно, что кричат болельщики. Никаких проблем в том, чтобы драться на родине соперника», — сказал Донэр The Philippine Star.
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