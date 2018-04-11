Донэйр: нет проблем, чтобы драться на родине Фрэмптона

Два экс-чемпиона мира Карл Фрэмптон и Нонито Донэр проведут поединок 7 апреля 2018 года в Белфасте (Северная Ирландия). Филиппинский боксёр заявил, что не боится проводить бой на родине своего соперника.

«Я прекрасно отдаю себе отчёт в том, что в Белфасте болельщики будут поддерживать своего боксёра, но я готов к этому. Как только я выйду на ринг, то полностью буду сосредоточен на победе и мне будет всё равно, что кричат болельщики. Никаких проблем в том, чтобы драться на родине соперника», — сказал Донэр The Philippine Star.