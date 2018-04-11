Генсек Федерации бокса России: у нас подрастает очень сильная молодёжь

Генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлёв дал положительную оценку выступлению россиян на молодёжном чемпионате Европы, где сборная заняла первое общекомандное место.

«Ребята молодцы. У нас подрастает очень сильная молодёжь, а федерация за год уже сделала очень много. Но это только начало», — поделился Кремлёв своим мнением в разговоре с RT.

По словам генерального секретаря, многих ребят очень можно назвать перспективными.

«Посмотрите, какой красивый бой провёли Гаджимагомедов и Влад Савостьянов, Батыргазиев был на голову выше всех своих соперников. Это большой результат и пример той молодёжи, которая сейчас подрастает. Я думаю, что на чемпионате мира в следующем году у нас будет возможность выступить ещё лучше», — отметил генеральный секретарь федерации.