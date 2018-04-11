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Генсек Федерации бокса России: у нас подрастает очень сильная молодёжь
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Генсек Федерации бокса России: у нас подрастает очень сильная молодёжь 

RT на русском 53 минуты назад
Генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлёв дал положительную оценку выступлению россиян на молодёжном чемпионате Европы, где сборная заняла первое общекомандное место.
«Ребята молодцы. У нас подрастает очень сильная молодёжь, а федерация за год уже сделала очень много. Но это только начало», — поделился Кремлёв своим мнением в разговоре с RT.
По словам генерального секретаря, многих ребят очень можно назвать перспективными.
«Посмотрите, какой красивый бой провёли Гаджимагомедов и Влад Савостьянов, Батыргазиев был на голову выше всех своих соперников. Это большой результат и пример той молодёжи, которая сейчас подрастает. Я думаю, что на чемпионате мира в следующем году у нас будет возможность выступить ещё лучше», — отметил генеральный секретарь федерации.
Ранее Денис Лебедев заявил, что начал подготовку к бою за звание абсолютного чемпиона по версии WBA.
RT на русском: последние новости
СМИ: Неизвестные обстреляли кортеж боксёра Мэйуэзера Почему Джошуа избегает боя с обязательным претендентом на титул WBA Лебедев начал подготовку к бою за звание абсолютного чемпиона по версии WBA
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