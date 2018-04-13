Боксер Лебедев может провести промежуточный бой в 2018 году 

ЧЕХОВ /Московская область/, 13 апреля. /ТАСС/. Россиянин Денис Лебедев попросит у руководства Всемирной боксерской ассоциации (WBA) провести промежуточный поединок перед боем с победителем Всемирной боксерской суперсерии (WBSS). Об этом Лебедев заявил журналистам.
В настоящий момент Лебедев обладает статусом «чемпиона WBA в отпуске».
"Мы попросим у руководства WBA провести промежуточный бой, поскольку я долго не боксировал. Выйти сейчас с победителем суперсерии — это не самая хорошая идея, которая несет за собой вероятное поражение. А просто так выходить на бой — не в моих правилах", — сказал 38-летний Лебедев.
"Если WBA нам откажет, то проведем неофициальный бой. У меня уже есть соперник, который давно хотел со мной сразиться. Будут зрители, бой будет за деньги, но неофициально", — добавил спортсмен.
Лебедев в соответствии с резолюцией WBA должен провести бой с победителем WBSS. Всего на счету россиянина 30 побед (22 нокаутом) и два поражения. В финальном бою WBSS в первом тяжелом весе (до 90,71 кг) встретятся россиянин Мурат Гассиев и украинец Александр Усик.