Боксер Лебедев может провести промежуточный бой в 2018 году

ЧЕХОВ /Московская область/, 13 апреля. / ТАСС /. Россиянин Денис Лебедев попросит у руководства Всемирной боксерской ассоциации (WBA) провести промежуточный поединок перед боем с победителем Всемирной боксерской суперсерии (WBSS). Об этом Лебедев заявил журналистам.

В настоящий момент Лебедев обладает статусом «чемпиона WBA в отпуске».

"Мы попросим у руководства WBA провести промежуточный бой, поскольку я долго не боксировал. Выйти сейчас с победителем суперсерии — это не самая хорошая идея, которая несет за собой вероятное поражение. А просто так выходить на бой — не в моих правилах", — сказал 38-летний Лебедев.

"Если WBA нам откажет, то проведем неофициальный бой. У меня уже есть соперник, который давно хотел со мной сразиться. Будут зрители, бой будет за деньги, но неофициально", — добавил спортсмен.