Лебедев начал подготовку к бою за звание абсолютного чемпиона по версии WBA

Российский боксёр-профессионал Денис Лебедев рассказал, что начал подготовку к бою за титул абсолютного чемпиона по версии Всемирной боксёрской ассоциации (WBA).

«В данный момент я жду финал Всемирной боксёрской суперсерии (WBSS), куда вышли Мурат Гассиев Александр Усик . Правила федерации гласят, что никто не может быть абсолютным чемпионом, пока не сразится со мной, либо если кто-то из них откажется, то WBA забирает этот титул, и я его разыгрываю с претендентами. Поскольку речь идёт о поясе абсолютного чемпиона, и ребята у нас не робкого десятка, соперника мы найдём, вопрос лишь в цене и месте проведения. Но мне сейчас нужно снизить свой вес. Я стал мощный, тяжёлый, двигаюсь медленнее. Но я уже две недели готовлюсь, привожу себя в порядок», — рассказал Лебедев RT.

Боксёр был осторожен в своих прогнозах о том, кто станет победителем WBSS.

«Здесь есть два варианта: или Гассиев выиграет досрочно, или Усик по очкам. Оба очень техничные боксёры, поэтому бой будет интересным в любом случае», — отметил спортсмен.

Финал поединок WBSS Гассиев — Усик запланирован на 11 мая.