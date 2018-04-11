Боксёр Савостьянов: самый запоминающийся момент — когда поднялся на пьедестал

Российский боксёр Владислав Савостьянов поделился впечатлениями от победы в весовой категории до 69 кг на молодёжном чемпионате Европы, который прошёл в румынском Тыргу-Жыу.

«Конечно, самым запоминающимся моментом стал тот, когда вставал на пьедестал, потому что ощущал гордость, осознание того, что не подвёл свою страну», — поделился своим мнением с RT Савостьянов.

По мнению боксёра, каждый бой был по-своему непростой. Всё решала правильно подобранная тактика.

«Каждый поединок по-своему сложный. Просто нужно было к сопернику подобрать тактический рисунок», — отметил спортсмен.

Ранее генеральный секретарь Федерации бокса России дал оценку выступлению россиян на молодёжном чемпионате Европы.