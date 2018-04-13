Джесси Варгас готовится к бою с Броунером: фото с открытой тренировки

Экс-чемпион мира в суперлёгком и полусреднем весе Джесси Варгас (28-2, 10 КО) провёл открытую тренировку в рамках подготовки к поединку против бывшего чемпиона в четырёх категориях Эдриена Броунера (33-3, 24 КО), который состоится 21 апреля в Бруклине (США) в промежуточном весе до 65,3 кг.

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Фото: Джон Гурзински (BoxingScene)

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