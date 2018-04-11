Эдриен Броунер готовится к бою с Джесси Варгасом: фото

Экс-чемпион мира в четырёх категориях Эдриен Броунер (33-3, 24 КО) готовится к поединку с бывшим чемпионом в двух дивизионах Джесси Варгасом (28-2, 10 КО), который станет главным событием вечера бокса 21 апреля в Бруклине (США).

Напомним, что Броунер выйдет в ринг впервые после поражения (по очкам) от Майки Гарсии в июле прошлого года.

Бой с Варгасом пройдёт в договорном весе до 65,3 кг.

Фото: Хосе Пинейро/BoxingScene

Подписывайтесь на аккаунт vRINGe.com в Twitter, Facebook и Вконтакте: в одной ленте — всё, что стоит знать о боксе и ММА.