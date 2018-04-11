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Эдриен Броунер готовится к бою с Джесси Варгасом: фото
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Эдриен Броунер готовится к бою с Джесси Варгасом: фото 

Vringe.com 2 часа назад
Фото: Vringe.com
Экс-чемпион мира в четырёх категориях Эдриен Броунер (33-3, 24 КО) готовится к поединку с бывшим чемпионом в двух дивизионах Джесси Варгасом (28-2, 10 КО), который станет главным событием вечера бокса 21 апреля в Бруклине (США).
Напомним, что Броунер выйдет в ринг впервые после поражения (по очкам) от Майки Гарсии в июле прошлого года.
Бой с Варгасом пройдёт в договорном весе до 65,3 кг.
Фото: Хосе Пинейро/BoxingScene
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