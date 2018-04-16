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Тренер Броунера доволен: Он сделал всё и даже больше
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Тренер Броунера доволен: Он сделал всё и даже больше 

Vringe.com 36 минут назад
Фото: Vringe.com
Американский экс-чемпион мира в четырёх категориях Эдриен «Проблема» Броунер (33-3, 24 КО) наконец-то взялся за ум и ответственно подошёл к тренировочному лагерю, что самым благоприятным образом отразится на его выступлении в предстоящем поединке против Джесси Варгаса (28-2, 10 КО), который состоится 21 апреля в Бруклине (США). Уверенность в этом выразил тренер Кевин Каннингхэм, впервые готовивший Эдриена к бою.
Напомним, что ранее Броунер тренировался под началом Майка Стаффорда, но решил расстаться с ним после поражения от Майки Гарсии в июле прошлого года, поскольку тот постепенно стал для него «больше другом, чем тренером».
«Я заранее сказал ему, чего ожидаю, что ему необходимо делать, и как вообще всё должно проходить, — приводит слова Каннингхэма BoxingScene. — Я сказал ему, что если он не готов придерживаться того, что я ожидаю, то ему лучше не тратить своё и моё время. И он таки сделал всё, что я от него требовал. Всё — и даже больше. И он покажет, что готов собраться. 21 апреля он продемонстрирует, что переделал себя и готов вернуться на трон».
Добавим, что бой Броунера и Варгаса пройдёт в договорном весе до 65,3 кг.
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