Ещё
Тренер Жервонты Дэвиса: Спарринг-партнёров вывозят в мешках для трупов
Далее:
Читайте также:
Ещё

Тренер Жервонты Дэвиса: Спарринг-партнёров вывозят в мешках для трупов 

Vringe.com 2 часа назад
Фото: Vringe.com
21 апреля в Бруклине (Нью-Йорк, США) подопечные тренера Кевина Каннингхэма американцы Жервонта Дэвис (19-0, 18 КО) и Эдриен Броунер (33-3, 24 КО) проведут поединки.
Дэвис в бою с аргентинским панчером Хесусом Куэйяром (28-2, 21 КО) разыграют вакантный титул «суперчемпиона» WBA в весе до 59 кг, а Броунер встретится с соотечественником Джесси Варгасом (28-2, 10 КО) в договорном весе (до 65,3 кг).
В интервью BoxingTalk тренер рассказал о ходе подготовки звёздных подопечных к предстоящим схваткам.
«Броунер готовится к бою, — рассказывает тренер. — Как я и обещал, в субботу вечером он будет худой, злой боевой машиной. Я смотрел спарринги Варгаса. У него в команде совсем зелёные юнцы, которые толком даже бить-то не умеют. Это так ты готовишься к поединку против Броунера? Ты играешь с огнём, парень! Броунер выбьет всё де**мо из этой за**ицы!»
«После следующего боя Дэвиса, вы больше не услышите ни одного го**юка, который якобы желает сразиться с «Танком», — намекает на кое-кого тренер. — Как проходят спарринги? А ты как думаешь? Четырёх или пятерых спарринг-партнёров вывезли отсюда в мешках для трупов».
Смотрите также: Броунер, Дэвис, Чарло: промо-ролик Showtime к боксёрскому шоу 21 апреля
Напомним, ранее украинец Василий Ломаченко (10-1, 8 КО) бросил вызов Дэвису. На прошлой неделе промоутер Дэвиса Флойд Мэйуэзер-мл. сообщил о том, что ведутся переговоры о возможном поединке между Дэвисом и Ломаченко.
Подписывайтесь на аккаунт vRINGe.com в Twitter, Facebook и Вконтакте: в одной ленте — всё, что стоит знать о боксе и ММА.
Vringe.com: последние новости
Бой Усик–Гассиев пройдёт в России, если Саудовская Аравия откажется — Кремлёв Украинцы Радченко и Черкашин следующие поединки проведут в Польше Дионтэй Уайлдер показался с невестой на музыкальном фестивале: видео и фото
Комментарии  Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Удалившему Буффона судье угрожают расправой7
Аршавин не приедет на ЧМ в Россию67
Манчини внес ясность в слухи об уходе из «Зенита»2
Винер-Усманова учила Мамун спать с любимым17
Российская гимнастика вызвала у финнов ужас50
Видео
04:03
Обыски в биатлоне: Родченков винит Россию
Биатлон Статьи
00:21
Винер-Усманова учила Мамун спать с любимым
Летние виды спорта
00:45
Хоккеист защитил ворота собственным лицом
Хоккей
02:32
Назван лучший гол чемпионатов мира по футболу
Футбол
02:06
Чемпион по хамству: хоккеиста не пропустили на «встречке»
Хоккей Статьи
00:46
Ковальчук дал совет по курсу рубля
Хоккей Прочее
04:00
Нурмагомедов обозначил следующую цель
MMA
05:44
Знарок лишился поста
Хоккей
00:09
Буффон и Роналду обнялись после матча
Футбол
04:00
Нурмагомедов обратился к Путину с просьбой
MMA
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение