Тренер Жервонты Дэвиса: Спарринг-партнёров вывозят в мешках для трупов

21 апреля в Бруклине (Нью-Йорк, США) подопечные тренера Кевина Каннингхэма американцы Жервонта Дэвис (19-0, 18 КО) и Эдриен Броунер (33-3, 24 КО) проведут поединки.

Дэвис в бою с аргентинским панчером Хесусом Куэйяром (28-2, 21 КО) разыграют вакантный титул «суперчемпиона» WBA в весе до 59 кг, а Броунер встретится с соотечественником Джесси Варгасом (28-2, 10 КО) в договорном весе (до 65,3 кг).

В интервью BoxingTalk тренер рассказал о ходе подготовки звёздных подопечных к предстоящим схваткам.

«Броунер готовится к бою, — рассказывает тренер. — Как я и обещал, в субботу вечером он будет худой, злой боевой машиной. Я смотрел спарринги Варгаса. У него в команде совсем зелёные юнцы, которые толком даже бить-то не умеют. Это так ты готовишься к поединку против Броунера? Ты играешь с огнём, парень! Броунер выбьет всё де**мо из этой за**ицы!»

«После следующего боя Дэвиса, вы больше не услышите ни одного го**юка, который якобы желает сразиться с «Танком», — намекает на кое-кого тренер. — Как проходят спарринги? А ты как думаешь? Четырёх или пятерых спарринг-партнёров вывезли отсюда в мешках для трупов».

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Напомним, ранее украинец Василий Ломаченко (10-1, 8 КО) бросил вызов Дэвису. На прошлой неделе промоутер Дэвиса Флойд Мэйуэзер-мл. сообщил о том, что ведутся переговоры о возможном поединке между Дэвисом и Ломаченко.

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