Сегодня Тайсон Фьюри официально объявит о возвращении в ринг —

Промоутер Фрэнк Уоррен (Queensberry Promotions) обещает, что в ходе запланированной на сегодня пресс-конференции сделает «один из самых крупных анонсов года в британском боксе». Инсайдерские источники предполагают, что речь идёт о возвращении в ринг бывшего чемпиона мира в супертяжёлом весе Тайсона Фьюри (25-0, 18 КО).

Ожидается, что в ходе мероприятия объявят о дате возвращения бывшего линейного чемпиона — предположительно июнь-июль 2018-го года.

Фьюри не выходил в ринг с момента сенсационной победы над гегемоном дивизиона, украинским ветераном Владимиром Кличко (64-5, 53 КО) — в ноябре 2015-го года в Дюссельдорфе (Германия) Фьюри одержал победу единогласным судейским решением.

После победы над Кличко у Фьюри началась череда личных проблем — депрессия, последовавшие за этим зависимость от наркотиков и алкоголя, что вынудило боксёра отказаться от титулов и завершить карьеру.

Как мы сообщали ранее, Фьюри отказался от услуг бывшего дяди-тренера Питера Фьюри и готовится к возвращению под руководством Бэна Дэвисона.

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