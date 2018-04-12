Лемьё возвращается в ринг: объявлены дата и место проведения боя экс-чемпиона

Популярный канадский боксёр, бывший чемпион мира в среднем весе Давид Лемьё (38-4, 33 КО) возвращается в ринг. Следующий поединок Лемьё проведёт 26 мая в Квебеке (провинция Квебек, Канада), сообщает BoxingScene.

Ранее планировалось, что Лемьё выступит 5 мая в Лас-Вегасе (штат Невада, США) в андеркарде масштабного шоу Головкин−Альварес II. Но после отмены шоу, канадский слаггер предпочёл провести промежуточный поединок в родных стенах.

Напомним, в предыдущем поединке Лемьё потерпел сокрушительное поражение. В декабре 2017-го года в Монреале (провинция Квебек, Канада) местный боксёр «в одну калитку» проиграл чемпиону WBO британцу Билли Джо Сондерсу (26-0, 12 КО).

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