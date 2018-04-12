Ещё
Лемьё возвращается в ринг: объявлены дата и место проведения боя экс-чемпиона
Далее:
Читайте также:
Ещё

Лемьё возвращается в ринг: объявлены дата и место проведения боя экс-чемпиона 

Vringe.com 1 час назад
Фото: Vringe.com
Популярный канадский боксёр, бывший чемпион мира в среднем весе Давид Лемьё (38-4, 33 КО) возвращается в ринг. Следующий поединок Лемьё проведёт 26 мая в Квебеке (провинция Квебек, Канада), сообщает BoxingScene.
Ранее планировалось, что Лемьё выступит 5 мая в Лас-Вегасе (штат Невада, США) в андеркарде масштабного шоу Головкин−Альварес II. Но после отмены шоу, канадский слаггер предпочёл провести промежуточный поединок в родных стенах.
Напомним, в предыдущем поединке Лемьё потерпел сокрушительное поражение. В декабре 2017-го года в Монреале (провинция Квебек, Канада) местный боксёр «в одну калитку» проиграл чемпиону WBO британцу Билли Джо Сондерсу (26-0, 12 КО).
Смотрите также: Кадр дня: Давид Лемьё приехал с отдыха в тропиках и зарылся в снег
Подписывайтесь на аккаунт vRINGe.com в Twitter, Facebook и Вконтакте: в одной ленте — всё, что стоит знать о боксе и ММА.
Vringe.com: последние новости
Бой Головкина 5 мая под угрозой срыва — СМИ Кортеж Мэйуэзера обстреляли, его телохранитель ранен Эрисланди Лара может потушить Хёрду свет, считает спарринг-партнёр кубинца
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Липницкая опубликовала откровенное фото67
В WADA заявили о взятке России67
«Тело будто умерло». Боец ММА рассказала об изнасиловании191
«Реал» сейчас будут ненавидеть1
Российская гимнастика вызвала у финнов ужас50
Видео
04:03
Обыски в биатлоне: Родченков винит Россию
Биатлон Статьи
02:32
Назван лучший гол чемпионатов мира по футболу
Футбол
02:06
Чемпион по хамству: хоккеиста не пропустили на «встречке»
Хоккей Статьи
04:00
Нурмагомедов обозначил следующую цель
MMA
00:09
Буффон и Роналду обнялись после матча
Футбол
04:00
Нурмагомедов обратился к Путину с просьбой
MMA
05:05
В МОК разгорелся новый скандал
Зимние виды спорта
00:55
Почему посадили звезду отечественного футбола
Футбол Статьи
00:17
Спортсмен рухнул под штангой
Летние виды спорта
04:00
Нурмагомедов стал чемпионом UFC
MMA
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение