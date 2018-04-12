В Чехове пройдут Всероссийские соревнования по боксу

IX открытое Всероссийское соревнование по боксу класса «Б» на призы чемпиона Европы, Мира, Олимпийских игр Александра Поветкина пройдет с 13 по 15 апреля в Чехове. Об этом сообщила пресс‐служба Министерства физической культуры и спорта Московской области.

В городском округе Чехов Московской области во Дворце спорта «Олимпийский», Федерацией бокса города Чехов совместно с Военно-патриотическим

клубом «Комбат» и Чеховским отделением «Молодая Гвардия Единой России» при поддержке администрации городского округа Чехов состоится IX открытое Всероссийское соревнование по боксу класса «Б» на призы Чемпиона Европы, Мира, Олимпийских игр Александра Поветкина».

генерал-майор

воздушно-десантных

войск — Солуянов Александр Петрович, министр физической культуры и спорта Московской области Терюшков Роман Игоревич , президент Федерации тайского бокса города Москвы,

экс-чемпион

В турнире примут участие юноши 13–16 лет в 34 весовых категориях. Открытие соревнований состоится 13 апреля в 13:00 — закрытие 15 апреля в 17.00.