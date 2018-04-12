Липинец вернётся в июле против экс-чемпиона мира — менеджер

Экс-чемпион мира IBF в первом полусреднем весе (до 63,5 кг) россиянин Сергей Липинец (13-1, 10 КО), 10 марта потерявший титул в бою со звёздным американцем Майки Гарсией, собирается вернуться на ринг в середине июня и провести поединок против бывшего чемпиона из Мексики Антонио Демарко (33-6-1, 24 КО). Об этом в интервью BoxingScene поведал менеджер российского боксёра Алекс Вайсфельд.

По его словам, бой с Гарсией, которому Липинец оказал куда более серьёзное сопротивление, чем ожидалось, пойдёт Сергею на пользу и сделает намного сильнее, чем прежде.

«Уверен, что нокдаун в 7-м раунде сыграл поворотную роль в прошедшем поединке, — говорит Вайсфельд. — Сергей оказался на настиле впервые в карьере и перестал слушать свой угол, он решил поразить Майки одним ударом, что было плохой идеей, поскольку Гарсиа слишком умён для этого. Тем не менее, я по-прежнему считаю, что Сергей устроил ему тяжелейший бой в карьере».

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