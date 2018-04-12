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Обновился рейтинг WBC: Виктор Постол — первый номер суперлёгкого веса
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Обновился рейтинг WBC: Виктор Постол — первый номер суперлёгкого веса 

Vringe.com 2 часа назад
В разделе «Рейтинги» на нашем сайте опубликован новый рейтинг Всемирного боксёрского совета (WBC). vRINGe.com предлагает вниманию читателей изменения, коснувшиеся боксёров с постсоветского пространства.
Супертяжёлый вес (свыше 90,7 кг)
Александр Поветкин (Россия) поднялся с 4-й позиции на 3-ю  Полутяжёлый вес (до 79,4 кг)
Александр Гвоздик (Украина), занимавший 2-ю позицию, стал «временным» чемпионом мира
Игорь Михалкин (Россия) поднялся с 9-й позиции на 7-ю  — Вячеслав Шабранский (Украина) поднялся с 13-й позиции на 9-ю  Второй средний вес (до 76,2 кг)
Фёдор Чудинов (Россия) опустился с 8-й позиции на 9-ю  — Матвей Коробов (Россия) вошёл в топ-15 и занял 14-ю позицию
Средний вес (до 72,6 кг)
Евгений Хитров (Украина), занимавший 15-ю позицию, покинул топ-15  Первый средний вес (до 69,9 кг)
— Исмаил Илиев (Россия) вошёл в топ-15 и занял 15-ю позицию
Полусредний вес (до 66,7 кг)
— Кудратилло Абдукахоров (Узбекистан) поднялся с 6-й позиции на 4-ю  — Константин Пономарёв (Россия) опустился с 8-й позиции на 9-ю  Первый полусредний вес (до 63,5 кг)
— Виктор Постол (Украина) поднялся с 4-й позиции на 1-ю  Лёгкий вес (до 61,2 кг)
Пётр Петров (Россия), занимавший 15-ю позицию, покинул топ-15  ВСЕ РЕЙТИНГИ
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