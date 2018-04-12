Обновился рейтинг WBC: Виктор Постол — первый номер суперлёгкого веса

В разделе «Рейтинги» на нашем сайте опубликован новый рейтинг Всемирного боксёрского совета (WBC). vRINGe.com предлагает вниманию читателей изменения, коснувшиеся боксёров с постсоветского пространства.

Супертяжёлый вес (свыше 90,7 кг)

Александр Поветкин (Россия) поднялся с 4-й позиции на 3-ю Полутяжёлый вес (до 79,4 кг)

Средний вес (до 72,6 кг)

Евгений Хитров (Украина), занимавший 15-ю позицию, покинул топ-15 Первый средний вес (до 69,9 кг)

— Исмаил Илиев (Россия) вошёл в топ-15 и занял 15-ю позицию

Полусредний вес (до 66,7 кг)

— Кудратилло Абдукахоров (Узбекистан) поднялся с 6-й позиции на 4-ю — Константин Пономарёв (Россия) опустился с 8-й позиции на 9-ю Первый полусредний вес (до 63,5 кг)

— Виктор Постол (Украина) поднялся с 4-й позиции на 1-ю Лёгкий вес (до 61,2 кг)

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