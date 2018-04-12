Российский боксёр Поветкин поднялся на третье место в апрельском рейтинге WBC

Российский боксёр супертяжёлого веса Александр Поветкин занял третье место в апрельском рейтинге Всемирного боксёрского совета (WBC) в своём дивизионе.

Об этом сообщает официальный сайт организации.

Действующим чемпионом мира по версии WBC является американец Дионтэй Уайлдер, а первым номером рейтинга и претендентом на его титул — британец ямайского происхождения Диллиан Уайт . На второй строчке расположился представитель США Доминик Бризил

Ранее сообщалось, что Поветкин не попал в январский рейтинг WBC из-за технической ошибки.