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Российский боксёр Поветкин поднялся на третье место в апрельском рейтинге WBC
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Российский боксёр Поветкин поднялся на третье место в апрельском рейтинге WBC 

RT на русском 1 час назад
Российский боксёр супертяжёлого веса Александр Поветкин занял третье место в апрельском рейтинге Всемирного боксёрского совета (WBC) в своём дивизионе.
Об этом сообщает официальный сайт организации.
Действующим чемпионом мира по версии WBC является американец Дионтэй Уайлдер, а первым номером рейтинга и претендентом на его титул — британец ямайского происхождения Диллиан Уайт. На второй строчке расположился представитель США Доминик Бризил.
Ранее сообщалось, что Поветкин не попал в январский рейтинг WBC из-за технической ошибки.
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