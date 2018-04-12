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Открытый ринг по боксу и кикбоксингу пройдет в Щербинке
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Открытый ринг по боксу и кикбоксингу пройдет в Щербинке 

Администрация городского округа Щербинка 1 час назад
Фото: Администрация городского округа Щербинка
Фото: архив
Открытый ринг по боксу и кикбоксингу пройдет 15 апреля в филиале Дворца культуры городского округа Щербинка. Об этом сообщили на официальной странице учреждения в социальных сетях.
Соревнования посвятят Дню космонавтики и годовщине образования Чертановского отделения Межрегиональной общественной организации «Союз десантников». Сразятся спортсмены в разных возрастных категориях.
Старт первого раунда запланирован на 12:00. Вход на мероприятие свободный. Бои пройдут в спортивном зале по адресу: улица Молодежная, дом №1.
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