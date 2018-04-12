Энтони Джошуа установил рекорд Гиннесса: видео

Чемпион мира по версиям IBF, WBO, WBA и IBO в супертяжёлом весе (свыше 90,7 кг) Энтони Джошуа (21-0, 20 КО) стал участником мероприятия, которое получило запись в книге рекордов Гиннесса. На родине в Англии боксёр провёл урок бокса по системе Boxercise одновременно для 541 человека.

Людей собрала в зале британская компания–производитель спортивных напитков, чтобы таким образом прорекламировать новый продукт.

Джошуа обучал народ премудростям бокса на лондонской арене York Hall в течение 30 минут.

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