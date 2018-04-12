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Топ-проспект Райан Гарсиа сразится с экс-претендентом Джейсоном Велесом
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Топ-проспект Райан Гарсиа сразится с экс-претендентом Джейсоном Велесом 

Vringe.com 1 час назад
Фото: Vringe.com
19-летний американский суперполулегковес Райан Гарсиа (14-0, 13 КО), по итогам 2017 года многими признанный «лучшим проспектом», проведёт поединок с экс-претендентом на титул чемпиона мира в полулёгкой категории пуэрториканцем Джейсоном Велесом (26-4-1, 18 КО), который станет главным событием вечера бокса промоутерской компании Golden Boy Promotions 4 мая в Карсоне (США) на арене StubHub Center.
Оба боксёра уже провели по одному бою в текущем году. 3 марта Велес остановил в 12-м раунде знаменитого соотечественника Хуана Мануэля Лопеса, а Гарсиа тремя неделями позже в первой же трёхминутке нокаутировал мексиканского джорнимена Фернандо Варгаса.
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«Я возвращаюсь и делаю это с самыми высокими ожиданиями, — сказал Гарсиа. — Очень рад, что во второй раз подряд выступлю в главном событии вечера, и счастлив боксировать на такой знаковой арене, где прошло множество войн. Мне суждено быть великим, и я покажу это 4 мая».
«Я не огорчу мою страну, и ошибаются те, кто считает, что я выйду в ринг только за чеком, — заверил Велес. — Я уже не раз доказывал, что всегда отдаю всего себя в ринге, и бой против Гарсии не станет исключением. Несмотря на все прогнозы, я у него выиграю».
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