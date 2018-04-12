Менеджер: у боксера Проводникова было несколько предложений о возвращении на ринг

МОСКВА, 12 апреля. / ТАСС /. У бывшего чемпиона мира по версии Всемирной боксерской организации (WBO) в весовой категории до 63,5 кг россиянина Руслана Проводникова было несколько предложений о возвращении на ринг. Об этом ТАСС сообщил менеджер промоутерской компании «Мир бокса» Вадим Корнилов.

В частности, Проводников мог выступить в андеркарде боя между россиянином Александром Поветкиным и румыном Кристианом Хаммером . Поветкин в 12-раундовом поединке, прошедшем в Екатеринбурге 15 декабря 2017 года, победил Хаммера по очкам и защитил интернациональный титул WBO и интерконтинентальный титул Всемирной боксерской ассоциации (WBA).

"Абсолютно реально [что Проводников может возобновить карьеру], но мне очень бы этого не хотелось. Уже поступало несколько предложений, Проводников должен был выступить во втором бою в андеркарде шоу Поветкин — Хаммер 15 декабря. Соперник, правда, даже не обсуждался, он [Проводников] просто мог вернуться, но Руслан сейчас ведет очень много работы в плане политической деятельности, на нем большая ответственность. Не думаю, что он захочет оставить свои обязательства и своих людей без поддержки, пусть даже на два месяца, поэтому думаю, что возобновление карьеры маловероятно", — сказал Корнилов.

Последний раз Проводников выходил на ринг 11 июня 2016 года, когда проиграл американцу Джону Молине по очкам. Это поражение стало для россиянина четвертым в последних семи поединках. Он завоевал титул чемпиона мира WBO в октябре 2013 года, победив американца Майка Альварадо техническим нокаутом в 10-м раунде, но уступил пояс в следующем же бою, проиграв другому представителю США Крису Алгиери по очкам. Наибольшую известность Проводников получил после боя за титул чемпиона мира WBO в весе до 66,68 кг с американцем Тимоти Брэдли , которому проиграл по очкам, но отправил соперника в нокдаун в заключительном, 12-м раунде и был близок к досрочной победе на последних секундах.

В послужном списке 34-летнего Проводников — 25 побед (18 нокаутом) и 5 поражений.